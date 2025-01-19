Три человека погибли при пожаре в Приморье из-за короткого замыкания

Фото: РИА «Новости»

Короткое замыкание стало причиной пожара в частном доме в Спасском районе Приморского края. Погибли три человека, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание произошло в ночь на 19 января неподалеку от железнодорожной станции Свиягино. Когда на место прибыли пожарные, огонь полностью охватил крышу дома. Она обрушилась. Внутри спасатели нашли тела 55-летнего мужчины и двух женщин.

При проверке выяснилось, что горевший дом самовольно подключили к электросети. По предварительной версии, это и привело к короткому замыканию.

Фото: Пресс-служба МЧС

Ранее при пожаре в частном доме в поселке Черемисиново в Курской области погибли двое детей. Мальчикам было один и три года.

Жертвами возгорания в многоквартирном доме в поселке Кильмезь Кировской области стали два пенсионера. Трем россиянам удалось спастись.

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