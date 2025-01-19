Три человека погибли при пожаре в Приморье из-за короткого замыкания

Короткое замыкание стало причиной пожара в частном доме в Спасском районе Приморского края. Погибли три человека, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание произошло в ночь на 19 января неподалеку от железнодорожной станции Свиягино. Когда на место прибыли пожарные, огонь полностью охватил крышу дома. Она обрушилась. Внутри спасатели нашли тела 55-летнего мужчины и двух женщин.

При проверке выяснилось, что горевший дом самовольно подключили к электросети. По предварительной версии, это и привело к короткому замыканию.