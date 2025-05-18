Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в жилом доме в Якутии

В Ленском районе Якутии при пожаре погиб один человек, четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы утром 18 мая. Огонь охватил жилой дом на улице Механизаторов в поселке Витим. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения дом горел открытым пламенем.

«К сожалению, на месте происшествия обнаружен один погибший, и четыре человека пострадали, из них трое — дети», — добавили в МЧС.

Пламя распространилось на 96 квадратных метров. К тушению огня привлекли 21 специалиста и семь единиц техники.

Ночью пожар охватил седьмой этаж жилого здания в Орле. Спасатели вытащили из огня 11 человек.