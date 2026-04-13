Три человека погибли при пожаре в частном доме в ХМАО

МЧС: троих погибших нашли после пожара в частном доме в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске три человека погибли при пожаре в частном жилом доме на улице Чапаева. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС России.

Сигнал о возгорании поступил вечером 12 апреля. Когда пожарные прибыли на место, дом был охвачен огнем по всей площади.

«В ходе тушения и разбора конструкций огнеборцы обнаружили троих погибших, предположительно, взрослых», — уточнила пресс-служба.

Пожар ликвидировали на площади 40 квадратных метров. К тушению привлекли 16 сотрудников и четыре единицы техники.

Причину возгорания и все обстоятельства происшествия установят дознаватели МЧС России и следователи СУ СК России по Югре.

Минувшим днем пожар в многоквартирном доме в Калининграде также унес жизни трех человек. Их тела спасатели нашли во время ликвидации возгорания.