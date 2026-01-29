При крушении самолета в Колумбии погибли 15 человек

В Колумбии спасатели обнаружили обломки самолета авиакомпании Satena, пропавшего неподалеку от границы с Венесуэлой. Погибли два члена экипажа и 13 пассажиров, сообщил телеканал Noticias Caracol .

Самолет выполнял внутренний рейс по маршруту Кукута — Оканья. Воздушное судно Beechcraft 1900D потеряло связь с диспетчерами вечером 28 января. Как выяснилось, самолет разбился в горной местности.

Авиакомпания после пропажи связи активировала протокол ЧС. Поисковые работы координировали с Центром управления ВКС Колумбии и Управлением гражданской авиации. Спасатели столкнулись с трудностями из-за неблагоприятных погодных условий и сложного рельефа местности.

Среди погибших пассажиров самолета могли находиться колумбийский депутат Диоген Кинтеро, кандидат в депутаты Карлос Сальседо и бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко с женой.

Кроме того, газета The City Paper Bogota сообщала, что в районе, где разбился самолет, присутствуют незаконные группировки.

