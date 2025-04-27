Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в США

NBC: три человека погибли при крушении одномоторного самолета в Теннесси

В результате крушения одномоторного самолета в американском штате Теннесси погибли три человека. Об этом сообщил телеканал NBC .

«В Теннесси одномоторный самолет потерпел крушение, в результате чего погибли трое человек на борту», — отметил источник.

По его информации, самолет вылетел из штата Алабама и перед крушением пытался совершить посадку. Управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование по факту ЧП

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в штате Иллинойс. Погибли четыре находившихся на борту человека. Также самолет полиции Таиланда упал в море, погибли пять человек и один выжил.