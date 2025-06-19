Дом в томском селе разнесло после удара молнии

Пенсионерка чудом выжила после удара молнии в жилом дом в Томской области

Молния ночью ударила в дом 84-летней пенсионерки в селе Каргасок Томской области. После этого прогремел взрыв, рассказал сын женщины в беседе с 360.ru.

«Сейчас мама находится у меня. В произошедшем разбираются компетентные органы. Когда будет готово заключение экспертов, они назовут причину взрыва», — отметил мужчина.

По его словам, молния ударила в дом в три часа ночи. После этого в комнатах вылетели стекла и повредилась мебель. На данным момент из органов местной власти никто не поинтересовался о состоянии дома и самочувствии пожилой женщины.

Мужчина также отметил, что к делу подключились только органы МВД. После проверки дело передадут в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства. Накануне ЧП в доме пенсионерки специалисты проводили проверку газового оборудования.

По словам соседей, молния ударила по дому во время сильной грозы с градом. Это спровоцировало взрыв газа. Медики осмотрели пенсионерку и отпустили домой.

Ранее молния убила мужчину в Балашихе. Видео с моментом удара оказалось в распоряжении 360.ru.