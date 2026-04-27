Три человека погибли из-за сильного ветра в Самарской области

В Самарской области из-за сильного ветра погибли три человека. О происшествии сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в телеграм-канале .

«К сожалению, есть погибшие. Это ребенок и взрослый мужчина в Самаре, еще один мужчина погиб в Борском районе», — написал он.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что власти окажут всю необходимую помощь. Кроме того, есть пострадавшие. Им оказывают медицинскую помощь.

В области действует оранжевый уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают 27 метров в секунду, из-за чего повреждения получают крыши зданий, линии электропередачи, остановки общественного транспорта, автомобили и деревья.

В Подмосковье после снегопада и сильного ветра на уборку дорог вывели около 700 единиц техники и 6,5 тысячи дворников. Об этом сообщил 360.ru вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.