В Подмосковье на уборку дорог после непогоды вывели 700 единиц техники

В Подмосковье после снегопада и сильного ветра на уборку дорог вывели около 700 единиц техники и 6,5 тысячи дворников. Об этом сообщил 360.ru вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

«Работают 700 единиц техники. Занимаются прометанием прежде всего. И на улицы у сегодня вышли 6,5 тысяч дворников», — сказал он.

С утра в регионе зафиксировали около 200 случаев, 159 деревьев уже распилили и убрали. Власти ожидают новые падения из-за ветра.

В ночь прогнозируют понижение температуры, поэтому коммунальные службы усиливают противогололедную обработку. В резерв поставили около 100 тягачей. Они будут дежурить ночью на случай проблем с грузовым транспортом.

По ситуации с электроснабжением динамика положительная. Утром к восстановлению ЛЭП работам привлекли 180 бригад, сейчас их число увеличили до 340.

Коммунальщики перешли на повышенный режим работы. Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, дежурные бригады подготовили для непрерывного мониторинга ситуации.