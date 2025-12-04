Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

Три человека погибли в аварии с участием Фуры и «Оки» на трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Происшествие случилось на 1139-м километре трассы. По неуточненным данным, водитель «Оки» следовал в сторону Красноярска и выехал на встречку. В итоге столкнулся с грузовиком MAN.

«В результате ДТП в автомобиле „Ока“ водитель и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте», — заявили в ведомстве.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. На месте ЧП работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции.

Ранее в Нижегородской области на трассе в Арзамасском районе случилось массовое ДТП с участием автобусов — пострадали 14 человек. У них диагностировали травмы легкой и средней степени тяжести. Также после ЧП более 100 человек разместили в местных гостиницах.