Три человека обратились за медпомощью после утечки аммиака в Саратовской области

Локальная утечка аммиака произошла на установке испарения в филиале АО «Апатит» в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Балаковского муниципального района.

Утечку зафиксировали около 22:00, ее устранили.

«По предварительным данным, три человека находятся на медицинском обследовании: одного отпускают домой, остальных наблюдают», — добавили в администрации.

По данным РЕН ТВ, всего пострадали семь человек. Четверо находятся на амбулаторном лечении.

Подобная история произошла в начале марта в Словакии. Там на мясоперерабатывающем заводе NORD SVIT в городе Свит произошла утечка аммиака. Более 80 человек эвакуировали, двоих доставили в больницу на скорой помощи. Жителям рекомендовали не выходить на улице без крайней необходимости.