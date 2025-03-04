Утечка аммиака произошла на одном из предприятий в Словакии

Утечка аммиака произошла на одном из предприятий в словацком городе Свит, об этом сообщило издание Aktuality.sk.

По информации городских властей, утечка произошла на мясоперерабатывающем заводе NORD SVIT. На месте происшествия работали спасательные службы. Правоохранительные органы сообщили, что 83 человека были эвакуированы, а двое из них доставлены в больницу на скорой помощи.

Жителям города настоятельно рекомендуется ограничить проветривание и не выходить на улицу без крайней необходимости. По данным мэрии, сейчас ситуация находится под контролем.

«После вмешательства спасательных служб и пожарно-спасательного управления утечка аммиака была остановлена», — заявили в мэрии.

Ранее стало известно, что спецслужбы Украины собирались устроить экологическую катастрофу в Самарской области, подорвав состав с аммиаком, который ехал с завода «Тольяттиазот». Взрыв прогремел на железнодорожном мосту через реку Чапаевка под Самарой. Никто не пострадал, но схему движения части поездов изменили.