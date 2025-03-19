Три бытовки вспыхнули на юге Москвы

Источник 360.ru: три бытовки сгорели на юге Москвы

Три бытовки сгорели на юге Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в деревне Варварино в Троицком административном округе. Пламя охватило три бытовки, потом огонь перешел на другие две.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В ходе происшествия никто не пострадал.

В феврале еще одна бытовка загорелась в Москве. ЧП случилось в Южнопортовом районе столицы. Пожар начался в бытовках, расположенных на территории стройки школы.

По данным источника 360.ru, огонь удалось локализовать на площади 70 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. На место пожара оперативно прибыли специалисты.