Бытовка загорелась на стройке в Москве

Бытовка вспыхнула на Волгоградском проспекте в Южнопортовом районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Была угроза распространения огня, но пожар удалось локализовать на площади 70 квадратных метров. Бытовки располагаются на территории стройки школы.

Как уточнил источник, обошлось без пострадавших. Причины возгорания пока неизвестны. На месте происшествия работают спецслужбы.

Ранее пожар вспыхнул в пятиэтажке в Северном Измайлове. Огонь охватил 15 квадратных метров кухни и коридора в квартире на втором этаже. Хозяйка квартиры успела эвакуироваться, но после у нее случился эпилептический припадок. Женщину передали медикам.