Три автомобиля загорелись в Бибиреве

Источник 360.ru: на северо-востоке Москвы сгорели три авто

На северо-востоке Москвы в районе Бибирево загорелись три автомобиля. Об этом сообщил источник 360.ru.

Предположительно, машины поджег неизвестный. Пламя охватило автомобили на улице Корнейчука у дома № 59А.

«Видел, как от авто убегал человек», — сообщил источник.

Всего от огня пострадали три машины: «Газель», Peugeot и Land Rover. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

В конце февраля на внешней стороне МКАД произошло крупное ДТП, в результате которого загорелся китайский автомобиль. Машина сгорела полностью. Информации о пострадавших не поступало. Из-за аварии на трассе появился затор.