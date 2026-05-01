Три автомобиля столкнулись в Свердловской области, погибли дети

Массовое ДТП произошло на 57-м километре ЕКАД, в результате погибли четверо несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

Автомобиль Renault двигался в сторону Верхней Пышмы и вылетел на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с легковушкой Toyota и отлетела в грузовик MAN и машину Opel.

После этого авто с виновником ДТП загорелось. Внутри находились пять человек, четверо из которых скончались.

«По предварительным данным, погибшие являются несовершеннолетними, их личности в настоящий момент устанавливаются полицией. Еще одна пассажирка 2009 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирована в 9-ю ДГКБ», — уточнили в ГАИ.

Также пострадали мужчина и женщина, находившиеся в Toyota. На месте аварии продолжают работать сотрудники ДПС, следователи и экстренные службы.

