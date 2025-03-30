Авария с автобусом произошла на перекрестке ЦКАД в Новой Москве

«Мострансавто»: два человека пострадали в аварии с автобусом на ЦКАД

Автомобиль врезался в рейсовый автобус на перекрестке ЦКАД в Захарове. В ДТП пострадали два человека, сообщили 360.ru в «Мострансавто».

«Сторонний автомобиль выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом», — отметили в организации.

Предварительно известно о двух пострадавших. В результате ДТП ушибы получили водитель автобуса и пассажир. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что авария произошла примерно в 18:30 на 281-м километре ЦКАД.

По предварительной версии, водитель автобуса выехал на перекресток и столкнулся с легковым автомобилем и микроавтобусом. Медики госпитализировали двух человек.

В настоящее время движение на месте ДТП затруднено. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее в Санкт-Петербурге столкнулись два пассажирских автобуса. Пострадали двое взрослых и 11-летний ребенок.