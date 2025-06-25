Грузовик протаранил 26 легковушек в Кемерове, есть пострадавшие

МВД: в Кемерове произошло ДТП с 27 машинами, пострадали семь человек

Массовая авария с участием 27 автомобилей произошла на Логовом шоссе в Кемерове. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

По предварительным данным, у грузовика FAW на спуске отказала тормозная система, из-за чего он столкнулся с 26 легковыми автомобилями.

«В результате травмы получили семь человек, пятерым из которых разовая медицинская помощь оказана на месте, еще двоим диагностирован легкий и средний вред здоровью», — уточнили в МВД.

Полицейские выясняют все детали ДТП. На месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции, которые регулируют движение на данном участке трассы.

Восемь автомобилей столкнулись на Каширском шоссе. Два человека пострадали, их передали медикам. Сотрудники полиции перекрыли три полосы движения. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места аварии.