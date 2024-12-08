Тревожная мать подняла на поиски сына полицию Петербурга, пока юноша спал дома

Жительница Санкт-Петербурга потеряла сына-первокурсника, который не вернулся домой после учебы. Но все это время молодой человек спал в своей комнате. Подробности курьезного случая рассказала «Фонтанка» .

По данным издания, студент после окончания учебы позвонил матери и сообщил, что направляется домой. Мать приехала в квартиру, но сына там не нашла и отправилась на поиски.

Пока женщина отсутствовала, опоздавший молодой человек пришел домой и лег спать, предусмотрительно отключив мобильный телефон. Это стало роковой ошибкой. Встревоженная мать не смогла дозвониться до сына и продолжала поиски по улицам города до полуночи.

К этому времени она решила обратиться в полицию. Прибывшие по вызову стражи порядка нашли спящего студента в квартире. Молодой человек заявил, что никуда не пропадал, а просто разминулся с матерью.

Не все истории с пропавшими людьми заканчиваются хорошо. В конце ноября приехавшего для лечения в Екатеринбург уроженца Удмуртии нашли мертвым в уральском лесу. Он несколько дней не выходил на связь с родными. Труп пропавшего нашли благодаря брошенной на дороге машине.