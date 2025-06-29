Тревога в небе. Летевший в Калининград самолет внезапно сменил курс

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Москвы в Калининград, вечером в воскресенье прервал полет и вернулся в столичный аэропорт. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Решение о смене курса принял командир воздушного судна. Он доложил диспетчерам о проблемах с самолетом — тот, по версии летчика, не способен «выдержать данные навигационные характеристики».

Эта формулировка имеет несколько трактовок. Причиной проблем могли стать сбои в работе оборудования, или сложности с приемом сигналов от наземных навигационных систем.

Прежде чем экипаж решил изменить курс, лайнер провел в воздухе около полутора часов. В настоящее время самолет благополучно приземлился в Шереметьево, подробности случившегося еще выясняются.

Ранее в аэропорту объяснили скопление пассажиров.