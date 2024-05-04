Третьего участника стрельбы на Коровинском шоссе поймали и доставили в полицию | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 22:22 Третьего участника стрельбы на Коровинском шоссе поймали и доставили в полицию Источник 360.ru: 3-го участника стрельбы на Коровинском шоссе доставила в ОМВД

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Полиция нашла и задержала третьего участника перестрелки на Коровинском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Перестрелка произошла около 21:00, в ней принимали участие три человека. Двоих увезла скорая помощь, третий участник беспорядков сбежал с места происшествия. Полиции сообщили приметы сбежавшего: коренастый мужчина с бородой в черной одежде.

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По камерам наблюдения установили его местонахождение — в районе Талдомской и Ангарской улиц. Спустя некоторое время беглеца задержали и доставили в отделение МВД.