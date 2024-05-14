Третье уголовное дело возбудили в Петербурге после падения автобуса в реку | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 22:11 Третье уголовное дело возбудили в Петербурге после падения автобуса в реку Гендиректора ООО «Такси» заподозрили в фальсификации ЕГРЮЛ РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге генерального директора ООО «Такси», чей автобус упал в реку Мойку, заподозрили в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. Об этом Lenta.ru сообщили в управлении СК по городу.

Согласно данным следствия, гендиректор занимал свою должность номинально. За фальсификацию данных он получал 13 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о фальсификации ЕГРЮЛ.

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Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. В скором времени ему предъявят обвинение. Гендиректору ООО «Такси» грозит до двух лет лишения свободы. Это уже третье уголовное дело после ДТП с падением автобуса в реку.

Ранее суд арестовал на два месяца начальника автоколонны ООО «Такси» Джахангира Адалета оглы Халилова. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу до 10 июля.