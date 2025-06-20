Треш-стримера из Кудрова задержали за надругательство над российским флагом

Сотрудники полиции задержали треш-стримера из Кудрова, надругавшегося над российским флагом, прямо во время очередного эфира. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Накануне, отмечая день рождения, стример за тысячу рублей сорвал со стены российский флаг с портретом президента и с криком «Да [долой] этот флаг!» смял его и выбросил в мусорку.

Утром 20 июня он вышел на улицу, чтобы попрыгать на скакалке, снимая происходящее на камеру. Прямо в этот момент его и задержали.

В феврале полицейские поймали треш-стримера из Видного под псевдонимом Дон Грязь, который позвал на эфир 23-летнюю девушку-инвалида и заставил ее сжевать трусы на камеру. При этом женщина, у которой блогер снимал жилье, рассказала, что он казался ей тихим и скромным мальчишкой.