Трещины заметили на лобовых стеклах сразу двух российских самолетов во время полета

Лобовое стекло лопнуло у российского самолета во время полета

Экипаж самолета Boeing 737-800 сообщил о трещине на лобовом стекле. Повреждение появилось во время полета, заявили источники Telegram-канала Aviaincident .

Происшествие случилось с авиалайнером компании «Аэрофлот». Самолет следовал из Москвы в Красноярск.

Заметивший проблему экипаж передал информацию о ней диспетчерам. Капитан воздушного судна принял решение продолжить следование до места назначения к аэропорту Емельяново.

В итоге авиалайнер успешно приземлился, никто из пассажиров не пострадал. Перевозчик пока ситуацию не комментировал.

Похожая ситуация произошла 13 декабря с самолетом авиакомпании «Победа». Об инциденте сообщал Telegram-канал Aviaincident. Согласно данным издания, лобовое стекло авиалайнера также треснуло — самолет летел в Москву из Волгограда.

Рейс сел штатно. Никто из 186 пассажиров не пострадал.

Кроме того, 15 декабря у Boeing 737–800 авиакомпании Nordstar, приземлившегося в аэропорту Сочи, заблокировалась носовая стойка шасси. Экипажу пришлось вызвать тягач для буксировки.

Ранее на Камчатке спустя три дня поисков нашли самолет Ан-2. Он принадлежит частной компании. На борту находились три человека, все они выжили.