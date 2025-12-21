Тренер из Рыбинска с ноги ударил девушку прямо в живот

В Рыбинске тренер сети фитнес-клубов ударил прямо в живот незнакомую девушку после конфликта в магазине. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте» .

На опубликованных кадрах видно, что мужчина сзади схватил девушку за волосы, развернул и пнул. Пострадавшая сильно ударилась о стойку с товарами и упала на пол. Ее состояние неизвестно.

Предварительно, агрессор посчитал, что девушка не уступила дорогу его спутнице, после чего решил отстоять ее честь таким жестким образом.

Нападавшим оказался тренер сети DDX Fitness. Пресс-служба компании на странице во «ВКонтакте» сообщила, что клубу известно о ситуации, мужчину уволили.

«Тренер не имеет больше никакого отношения к сети клубов. Мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасной и комфортной атмосферы», — заявили в пресс-службе.

