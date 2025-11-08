Повалила на пол и вырвала клок волос. Спортсменка избила девушку в фитнес-клубе в Москве

Посетительница столичного фитнес-клуба DDX пострадала от рук мастера спорта по пауэрлифтингу Кристины Чистяковой. Спортсменка избила девушку на глазах у своего мужа и тренера. Подробностями нападения пострадавшая Ольга Баринова поделилась с 360.ru.

Потасовка произошла в тренажерном зале, куда девушка как обычно пришла позаниматься. В какой-то момент она решила попробовать упражнения на кубе, рядом с которым стояла Чистякова.

Чемпионка по Wellness начала выгонять девушку со словами, что на этом месте занимается только она. Получив отказ, Чистякова схватила Баринову за волосы и повалила на пол.

«Она резко берет меня за волосы, ставит на колени и начинает оскорблять. Держась за мою шею, Чистякова толкала меня головой об пол и покрывала матом. Я успела снять на телефон, как она меня держит», — рассказала собеседница 360.ru.

По ее словам, очевидцем конфликта стал дежурный тренер клуба, который не предпринял попыток вмешаться и остановить избиение. В стороне остался и муж Чистяковой. Мужчина не пытался разнять драку и лишь один раз сказал, чтобы жена остановилась.

В итоге испуганная девушка вышла из спортзала только в полночь, когда в здании уже никого не было. После нападения Баринова сняла побои в травмпункте. Синяки и ссадины зафиксировали у нее на шее, руке и на ногах, также были вырваны волосы.

Девушка испытала такой сильный стресс, что ей понадобилась помощь психолога. Руководство фитнес-клуба попросило у нее прощения, отметив, что Чистякову уже занесли в черный список.

Москвичка рассказала о произошедшем в соцсетях. Пользователи написали в комментариях к ролику, что Чистякова не первый раз набрасывается на посетителей фитнес-клубов, где ей уже тоже закрыли вход. Также Ольга обратилась с заявлением в полицию, идет следствие.

Ранее в ночном клубе избили 18-летнего игрока «ЦСКА-Юниор» Владимира Ершова. Спортсмен попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой головы.