Трем жителям Москвы обварило ноги из-за прорыва стояка с горячей водой | 360°

Эксклюзив 17 мая 2024, 07:48 Трем жителям Москвы обварило ноги из-за прорыва стояка с горячей водой Источник 360.ru: три москвича пострадали из-за аварии со стояком с горячей водой РИА «Новости»

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Коммунальная авария произошла в одном из жилых домов на улице Богданова в московском районе Солнцево. В подъезде на седьмом этаже здания прорвало стояк с горячей водой, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о случившемся поступила в экстренные службы ночью, примерно в 03:58. Из-за коммунальной аварии пострадали три человека: двое взрослых и один подросток 15 лет. Они получили травмы ног из-за кипятка.

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Экстренные службы оперативно прибыли на место ЧП и устранили течь.

Ранее трубу с кипятком прорвало во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате аварии размылся асфальт, образовалась яма с кипятком, в которой утонул автомобиль. Владелец машины не пострадал, так как он в это время находился в медицинском центре неподалеку. По его словам, автомобиль не подлежит восстановлению.