Автомобиль провалился в яму с кипятком в Петербурге | 360°

Эксклюзив 15 мая 2024, 17:07 Автомобиль провалился в яму с кипятком в Петербурге Видео 360.ru: во Фрунзенском районе Петербурга залило кипятком улицу

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Трубу с кипятком прорвало на улице Ярослава Гашека в Санкт-Петербурге. Из-за коммунальной аварии пострадали припаркованные рядом автомобили. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что над асфальтом поднимается густой пар, а в реку из кипятка попал автомобиль. Из громкоговорителей диктор призывает жителей не подходить к месту аварии. Он также сообщил о возможном провале грунта и дорожного покрытия.

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«Всем удалиться из опасной зоны. <…> Внимание! Угроза получения ожогов», — сообщил диктор на видеозаписи.

Место ЧП оградили, к нему прибыли экстренные службы.

Ранее трубу прорвало в одном из дворов в районе Марьино в Москве. Из-за хлынувшего потока воды затопило порядка 20 машин. По данным источника 360.ru, около дома 11 на Марьинском бульваре вода поднималась примерно на 30-40 сантиметров.