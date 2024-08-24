Трейлер, помещения и участок арестовали по делу о теракте на Крымском мосту
РИА «Новости»: по делу о теракте на Крымском мосту арестовали трейлер
Суд арестовал имущество еще одного подозреваемого в теракте на Крымском мосту. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным издания, под арест попали земельный участок, площадь которого составляет 1,5 тысячи квадратных метров, два небольших помещения и трейлер 2022 года выпуска.
В начале октября 2022 года на Крымском мосту подорвали самодельной бомбой мощностью в 10 тонн тротила грузовую машину. В результате вспыхнули семь топливных цистерн поезда, рухнули два автомобильных пролета моста. Теракт унес жизни четырех человек.
Вечером того же дня специалистам удалось полностью восстановить железнодорожное движение по мосту и запустить реверсивное автомобильное сообщение для легковушек.