Трейлер, помещения и участок арестовали по делу о теракте на Крымском мосту

РИА «Новости»: по делу о теракте на Крымском мосту арестовали трейлер

Фото: РИА «Новости»

Суд арестовал имущество еще одного подозреваемого в теракте на Крымском мосту. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным издания, под арест попали земельный участок, площадь которого составляет 1,5 тысячи квадратных метров, два небольших помещения и трейлер 2022 года выпуска.

В начале октября 2022 года на Крымском мосту подорвали самодельной бомбой мощностью в 10 тонн тротила грузовую машину. В результате вспыхнули семь топливных цистерн поезда, рухнули два автомобильных пролета моста. Теракт унес жизни четырех человек.

Вечером того же дня специалистам удалось полностью восстановить железнодорожное движение по мосту и запустить реверсивное автомобильное сообщение для легковушек.

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