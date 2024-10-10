Трехлетнюю девочку искусали в детском саду в Омске

В Омске женщина забрала дочь из детсада и нашла на ее теле множество укусов

Жительница Омска забрала трехлетнюю дочь из детского сада и нашла на ее теле множество укусов. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Омск».

Ребенок пострадал 8 октября. Матери позвонила воспитательница, сообщившая, что девочку покусали. Женщина забрала дочь из детского сада и обнаружила множество кровоподтеков от укусов на ее спине, животе, ноге и обеих руках.

«Предполагаю, что дети (возраст три года) находились в группе одни, без взрослых. Как оказалось после этого инцидента дети оставались одни систематически», — рассказала мать ребенка.

Ранее в Канаде школьник погиб после укуса бешеной летучей мыши.