Канадский школьник подхватил бешенство от летучей мыши и умер

Metro: школьник из Канады заразился бешенством от летучей мыши и умер

Бешеная летучая мышь залетела в дом жителей в Онтарио и покусала ребенка, сообщило издание Metro . Школьник заразился бешенством, его доставили в больницу, где он скончался.

Подросток зашел в свою комнату и нашел там летучую мышь, она укусила его. Родители осмотрели сына, но следов укусов не нашли, поэтому решили не обращаться к медикам. Однако вскоре школьнику стало плохо — его пришлось госпитализировать.

Медики оказали первую помощь заразившемуся, но спасти его не удалось. По данным местных властей, это первый случай заражения бешенством в Канаде с 1967 года.

«Чрезвычайно важно, чтобы любой, кто подвергается воздействию [летучих мышей], обратился за медицинской помощью», — заявил представитель местного отдела здравоохранения Малкольм Лок.

Врач-травматолог Михаил Зайцев напомнил, что при укусе бешеных животных необходимо сразу же обратиться к медикам. Он напомнил, что бешенство неизлечимо, поэтому действовать нужно как можно скорее.