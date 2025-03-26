Трехлетняя девочка случайно застрелила младшую сестру в США

В городе Уичито штата Канзас в США трехлетняя девочка убила годовалую сестру из найденного дома пистолета. Об этом сообщила газета Mirror .

В полицию о происшествии сообщил 24-летний Майкл Техеда. По его словам, он оставил пистолет на камине в гостиной и отошел в другую комнату для подготовки ко сну.

В этот момент огнестрельное оружие нашли его трехлетняя и годовалая дочки, которые захотели с ним поиграть. В результате пуля попала годовалой девочке в лоб, ребенок скончался на месте.

Трехлетняя девочка до конца не понимала, что сделала, но постоянно повторяла, что ей жаль. Полицейские завели дело против Техеды по статье о незаконном хранении оружия и создании опасности для детей при отягчающих обстоятельствах.

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