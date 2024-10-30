Школьница в США притворилась мертвой, пока ее брат убивал родных

Подросток из штата Вашингтон расстрелял свою семью из отцовского пистолета Glock, сообщила газета Daily Mail . Выжила лишь 11-летняя сестра нападавшего — она вовремя притворилась мертвой.

Кровавая драма случилась в местечке Фолл-Сити. Школьница проснулась от звука выстрелов утром — выйдя из комнаты, она обнаружила окровавленные тела своего отца Марка Хьюмистона, матери Сары, девятилетнего брата Джошуа, лежащих на полу в коридоре. После девочка увидела своего 15-летнего брата — он застрелил ее младшую сестру, семилетнюю Кэтрин. Погиб также 13-летний Бенджамин.

Подросток с пистолетом увидел, что его заметили — он погнался за девочкой, застал ее в спальне и насколько раз выстрелил в нее. Пули попали в руку и шею, но девочка решила притвориться мертвой, и это сработало — мальчик вышел из комнаты. Школьница выбралась через окно и позвала на помощь соседей.

Подростка задержали, ему предъявили обвинения по шести пунктам.

На прошлой неделе в пригороде Сиэттла в результате стрельбы погибли еще пять человек. Среди жертв — трое подростков.