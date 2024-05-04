Шестилетняя девочка выжила после падения с 13-го этажа в Омске | 360°

Происшествия 04 мая 2024, 10:14 Шестилетняя девочка выжила после падения с 13-го этажа в Омске МВД: в Омске шестилетняя девочка выпала с балкона квартиры на 13-м этаже

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Шестилетняя девочка упала с 13-го этажа дома на бульваре Архитекторов в Омске. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба управления МВД по Омской области.

«Поступило сообщение из детского медицинского учреждения о госпитализации шестилетней девочки с тяжелыми травмами: ребенок выпал с балкона квартиры на 13-м этаже дома на бульваре Архитекторов», — передали в министерстве.

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Выяснилось, что вечером родители уложили дочь спать, а сами спустились к подъезду дома, чтобы забрать велосипеды, оставленные после дневной прогулки. Мать и отец предупредили дочь, что вернутся быстро.

Однако они оставили открытой дверь на балкон: мать пекла куличи и в квартире было очень жарко. Когда родители вернулись, то поняли, что ребенка дома нет.

«Девочку, лежавшую на газоне под окнами, нашла мать», — сообщили в МВД.

Девочку доставили в больницу и поместили в реанимацию. Сейчас ее состоянии оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее в Москве из окна седьмого этажа вывалился двухлетний мальчик. Ребенок скончался на месте от травм. Его мать в момент происшествия была дома, но ненадолго отвлеклась. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего.