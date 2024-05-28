Трехлетний ребенок в Адыгее заживо сгорел в машине

СК: трехлетний ребенок в Адыгее сгорел в салоне автомобиля, когда родители ушли

Трехлетний ребенок заживо сгорел в салоне автомобиля в Адыгее. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России по республике.

Происшествие случилось на одном из полей в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района. По неуточненной информации, родители оставили ребенка в машине, а сами отправились собирать клубнику.

«Во время сбора родители оставили ребенка в салоне автомобиля, после чего произошло возгорание транспортного средства, в результате которого ребенок скончался», — сообщили в ведомстве.

Новость о смерти несовершеннолетнего поступила в Гиагинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Адыгее. Организовали доследственную проверку, на место ЧП выехали криминалисты.

Ранее в Рязани шестилетний ребенок решил побаловаться со спичками. В результате этого в квартире случился пожар. Спасатели вытащили из огня одного мужчину, еще шестерых человек эвакуировали.