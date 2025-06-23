Подмосковные травматологи спасли ребенка со сложными переломами рук

Специалисты провели обследование и выявили открытый перелом правого локтя, а также закрытые переломы правого плеча и левой лучевой кости.

«Мы провели малоинвазивное вмешательство, в ходе которого с помощью специальных металлических спиц мы аккуратно вернули кости в правильное анатомическое положение и зафиксировали их для надежного сращения. При таких травмах процесс заживления обычно занимает больше времени, чем при изолированных переломах», — пояснила травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.

Операция прошла успешно — нервы не пострадали, а отек быстро начал спадать.

Ребенка уже выписали. Позже мальчику предстоит повторная операция для удаления металлических конструкций, а также реабилитация.