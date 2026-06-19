Трехэтажный дом вспыхнул в Новосибирске

Сотрудники МЧС спасли четырех человек из горящей многоэтажки в Новосибирске

В Новосибирске утром 19 июня загорелся трехэтажный дом. Спасатели вывели из здания четырех человек с помощью трехколенной лестницы, сообщила пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

ЧП произошло на улице Народной в Калининском районе города. На момент прибытия пожарно-спасательного расчета происходило горение со второго этажа, огонь распространился на кровлю дома.

Очевидец рассказал 360.ru, что жильцы оперативно покинули дом.

«Спецслужбы среагировали быстро. Помимо пожарных и газовая служба приехала. Основной очаг потушили», — отметил он.

МЧС Новосибирской области / «Макс»
Фото: МЧС Новосибирской области / «Макс»
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МЧС Новосибирской области / «Макс»
Фото: МЧС Новосибирской области / «Макс»
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Два человека получили травмы, их передали специалистам ожогового центра. Открытый огонь удалось ликвидировать на площади 600 квадратных метров.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в «Макс» уточнил, что причиной пожара стал хлопок газа.

Всего на месте работала усиленная группировка из 76 специалистов и 24 единиц техники. Сейчас пожарные продолжают проливку поврежденных огнем конструкций и проводят дымоудаление.

Ранее три человека погибли в результате пожара в Ялте.

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