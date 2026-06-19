Трехэтажный дом вспыхнул в Новосибирске

Сотрудники МЧС спасли четырех человек из горящей многоэтажки в Новосибирске

В Новосибирске утром 19 июня загорелся трехэтажный дом. Спасатели вывели из здания четырех человек с помощью трехколенной лестницы, сообщила пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

«Спецслужбы среагировали быстро. Помимо пожарных и газовая служба приехала. Основной очаг потушили», — отметил он.

ЧП произошло на улице Народной в Калининском районе города. На момент прибытия пожарно-спасательного расчета происходило горение со второго этажа, огонь распространился на кровлю дома.

Два человека получили травмы, их передали специалистам ожогового центра. Открытый огонь удалось ликвидировать на площади 600 квадратных метров.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в «Макс» уточнил, что причиной пожара стал хлопок газа.

Всего на месте работала усиленная группировка из 76 специалистов и 24 единиц техники. Сейчас пожарные продолжают проливку поврежденных огнем конструкций и проводят дымоудаление.

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