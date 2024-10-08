Трехэтажное здание с кафе загорелось в Махачкале на 900 «квадратах»

МЧС: в Махачкале локализовали крупный пожар на улице Даниялова

Сильный пожар вспыхнул утром 8 октября в трехэтажном здании на улице Даниялова в Махачкале. Об этом сообщили в МЧС .

В ведомстве уточнили, что на первом этаже расположено кафе, а остальные помещения здания пустые.

«Из соседнего строения сотрудники МЧС России эвакуировали 35 человек. Пострадавших нет», — подчеркнули в пресс-службе.

С огнем борются 27 специалистов и восемь единиц техники. По последним данным, пожар удалось локализовать на площади 900 квадратных метров.