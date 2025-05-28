Трехдневный траур объявили в Байкальске после массового убийства подростков

В связи с массовым убийством подростков в Байкальске объявили трехдневный траур. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале .

«В Байкальске в связи с трагедией был объявлен трёхдневный траур. Ещё раз выражаю самые искренние соболезнования семьям, в которые пришло горе», — написал он.

По словам главы региона, медики решили транспортировать четырех выживших подростков в областной центр. Одного из них уже перевозят в Иркутск.

Происшествие случилось в частном доме. Компания отмечала день рождения. В какой-то момент один из подростков решил напасть на сверстников и схватился за нож. В итоге погибли четверо несовершеннолетних, а других четверых доставили в больницу. Нападавший после ЧП поджег дом и погиб.

По словам губернатора, двоим погибшим было 14 и 16 лет, также умер 13-летний ребенок. Нападавшему было 17 лет.

Министерству здравоохранения по региону поручили взять на контроль ситуацию и принять меры по медицинскому сопровождению выживших детей.

Как отметила газета «Известия», расследование уголовного дела по факту случившегося в Байкальске взял под контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.