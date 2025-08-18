Трех студенток отчислили за откровенный танец перед храмом Христа Спасителя

Троих первокурсниц отчислили из Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова за откровенный танец на фоне храма Христа Спасителя. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва сейчас» .

Также канал со ссылкой на преподавателя сообщил, что девушек привлекли к ответственности. Подробности произошедшего не приводятся.

Ранее школьник из Мытищ заявил, что его отчислили за ролики с брейк-дансом, которые он выкладывал в TikTok. Однако Минобразования Подмосковья опровергло его слова и заявило, что подростка просто предупредили из-за матерных треков, под которые он танцует.