Трех студенток отчислили за откровенный танец перед храмом Христа Спасителя

Троих первокурсниц отчислили из Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова за откровенный танец на фоне храма Христа Спасителя. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва сейчас».
Также канал со ссылкой на преподавателя сообщил, что девушек привлекли к ответственности. Подробности произошедшего не приводятся.
Ранее школьник из Мытищ заявил, что его отчислили за ролики с брейк-дансом, которые он выкладывал в TikTok. Однако Минобразования Подмосковья опровергло его слова и заявило, что подростка просто предупредили из-за матерных треков, под которые он танцует.
Акция «Чистый берег» прошла на берегу Внуковского пруда в Дмитрове
Оборудование теплосети обновят на двух улицах в Белоозерском
Число погибших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 24
Администрация Дмитрова провела встречу с представителями Совета ветеранов округа
Образовательный курс по основам жилищного законодательства пройдет в Подмосковье
Эксклюзив
В Госдуме назвали «копейками» для бюджета страны бесплатные продленки
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте