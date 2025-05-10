Отчисление подмосковного школьника за ролики с брейк-дансом опровергли

Выкладывающий в TikTok ролики с танцами в стиле брейк-данс ученик школы из Мытищ объявил, что из-за любимого хобби его отчислили из учебного заведения. Это заявление опровергли в Министерстве образования Московской области.

В комментарии 360.ru ведомство пояснило, что юноше сделали только замечание за матерные треки российских рэперов, которые он использует в своих танцах.

«Никаких планов об отчислении не было», — подчеркнули в министерстве.

В администрации Мытищ подтвердили, что танцы школьника нравятся всем, но музыка, которую он использует не подходит для школы.

«В мое время брейкеры танцевали под Kraftwerk», — добавил собеседник 360.ru.

По данным Telegram-канала Mash, с жалобой на десятиклассника к директору школы обратилась классная руководительница, которая заявила, что он снимает свои видео прямо в учебном заведении. По ее словам, за такое творчество педагогический состав пойдет под суд, а от такого ученика надо избавится.

По всей видимости, школьник решил набрать дополнительных просмотров, и опубликовал ролик об исключении. Но уйти из школы ему так просто не дадут. Придется совмещать учебу с танцами, но использовать для съемок видео без мата.

Ранее танцоры из Лобни стали призерами VIII открытого всероссийского конкурса «Территория искусств» в Москве.