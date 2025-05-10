Отчисление подмосковного школьника за ролики с брейк-дансом опровергли
Минобразования Подмосковья опровергло отчисление школьника за брейк-данс
Выкладывающий в TikTok ролики с танцами в стиле брейк-данс ученик школы из Мытищ объявил, что из-за любимого хобби его отчислили из учебного заведения. Это заявление опровергли в Министерстве образования Московской области.
В комментарии 360.ru ведомство пояснило, что юноше сделали только замечание за матерные треки российских рэперов, которые он использует в своих танцах.
«Никаких планов об отчислении не было», — подчеркнули в министерстве.
В администрации Мытищ подтвердили, что танцы школьника нравятся всем, но музыка, которую он использует не подходит для школы.
«В мое время брейкеры танцевали под Kraftwerk», — добавил собеседник 360.ru.
По данным Telegram-канала Mash, с жалобой на десятиклассника к директору школы обратилась классная руководительница, которая заявила, что он снимает свои видео прямо в учебном заведении. По ее словам, за такое творчество педагогический состав пойдет под суд, а от такого ученика надо избавится.
По всей видимости, школьник решил набрать дополнительных просмотров, и опубликовал ролик об исключении. Но уйти из школы ему так просто не дадут. Придется совмещать учебу с танцами, но использовать для съемок видео без мата.
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