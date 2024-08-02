Трех пострадавших после удара молнии в парке «Патриот» выписали из больницы

Пострадавших после удара молнии в парке «Патриот» выписали из больницы с дальнейшими рекомендациями, сообщили 360.ru в Минздраве Московской области. Речь идет о троих пациентах.

ЧП произошло 28 июля недалеко от главного храма Вооруженных сил России — Патриаршего собора во имя Воскресения Христова.

В тот день МЧС предупреждало жителей и гостей региона о дожде, грозе и сильном ветре до 15 м/с. Известно, что молния попала в зонт одного из посетителей парка.

Смертельные травмы в результате получил мужчина. Еще три человека пострадали. Их доставили в больницу.

«Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести», — заявили тогда в Минздраве.