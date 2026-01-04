Трех пострадавших госпитализировали после взрыва газа в доме в Первоуральске
Предварительной причиной взрыва газа в доме в Первоуральске назвали нарушение ТБ
Трем пострадавшим при взрыва газа в жилом доме в Первоуральске в Свердловской области потребовалась госпитализация. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.
«В больницу доставлены хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры», — сказал он.
По предварительной информации, причина взрыва могла быть связана с нарушением техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.
Ранее стало известно, что ЧП произошло в четырехэтажном доме на улице Ильича. Вспыхнули три квартиры. Пять жильцов эвакуировались из полыхающего здания самостоятельно.
Пламя распространилось на площади 35 квадратных метров. Его ликвидировали 16 специалистов и шесть единиц техники.