Требовал водку и пельмени. Петербуржец ворвался в магазин с муляжом гранаты

В Петербурге задержали мужчину, требовавшего водку и пельмени с муляжом гранаты

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который угрожал муляжом гранаты в магазине, требуя водку и пельмени. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Накануне, 21 февраля, в 15:16 в полицию Петроградского района поступило сообщение от покупателя магазина на улице Подковырова. По его словам, в торговую точку вошел человек с предметом, похожим на гранату.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 53-летнего безработного местного жителя.

«[Он], угрожая муляжом гранаты, требовал у администратора магазина выдать ему упаковку пельменей и бутылку водки», — уточнили в пресс-службе.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее мужчина в московском поселке Коммунарка напугал местных жителей громкими угрозами о подрыве гранаты. После полицейские задержали неизвестного в военной форме.