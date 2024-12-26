Траурную книгу соболезнований открыли в посольстве Азербайджана в РФ после авиакатастрофы

Самолет азербайджанских авиалиний Embraer 190 разбился в Актау накануне. Борт следовал из Баку в Грозный. Жертвами крушения лайнера стали 38 человек, их тела направили на экспертизу. Поисковые работы на месте авиакатастрофы завершились 26 декабря.
Специальный борт МЧС с девятью пострадавшими россиянами уже прибыл в аэропорт Жуковский. Пациентов сопровождали спасатели и сотрудники Федерального центра медицины катастроф.
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