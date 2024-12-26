Траурную книгу соболезнований открыли в посольстве Азербайджана в РФ после авиакатастрофы

Посольство Азербайджана в РФ открыло книгу соболезнований после ЧП в Актау

Траурную книгу соболезнований открыли в посольстве Азербайджана в Москве после крушения самолета в Актау. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

Книга открыта с 16:00 до 18:00 26 декабря и с 14:00 до 16:00 27 декабря. Она находится в гостевом доме посольства на Вознесенском переулке, 15.

«Соболезнования можно будет также направить в электронной форме на адрес: office_moscow@mission.mfa.gov.az», — уточнили дипломаты.

Самолет азербайджанских авиалиний Embraer 190 разбился в Актау накануне. Борт следовал из Баку в Грозный. Жертвами крушения лайнера стали 38 человек, их тела направили на экспертизу. Поисковые работы на месте авиакатастрофы завершились 26 декабря.

Специальный борт МЧС с девятью пострадавшими россиянами уже прибыл в аэропорт Жуковский. Пациентов сопровождали спасатели и сотрудники Федерального центра медицины катастроф.