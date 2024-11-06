Траулер «Алиот» с 12 рыбаками на борту потерял ход в Баренцевом море

Рыболовное судно «Алиот» с 12 моряками на борту потеряло ход в Баренцевом море. К траулеру выдвинулся спасательный буксир, сообщили РИА «Новости» в службе наблюдения за флотом северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ («Северный ЭО АСР»).

«Бедствие не терпит. У них что-то намотало на винт. Опасности нет, никто не пострадал, опасности загрязнения моря нет», — сообщили в службе.

Буксир «Атрия» прибудет к траулеру в 02:00 и доставит пострадавшее судно в порт Мурманска, отметил собеседник агентства. Траулер дрейфует в 160 милях от входа в Кольский залив на границе Баренцева и Белого морей. Погода в этом регионе хорошая, ветер стихнет к вечеру.

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