Транзитный трансформатор загорелся на пензенской ТЭЦ-1

Отключения электричества в Пензе связаны с пожаром на ТЭЦ-1. Специалисты работают над запуском резервной системы электроснабжения, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале .

«На ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор. Для тушения пожара энергетика временно отключена. Я нахожусь на месте. Веду координацию с экстренными службами. Запускается резервная система электроснабжения. Отключение носит временный характер», — заявил он.

Кроме света, возникли проблемы с подачей горячей воды, сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей компании «Т Плюс Пенза». Возгорание началось около 18 часов, причина неизвестна. Площадь пожара, по оценкам МЧС Пензенской области, достигла 100 квадратных метров, обошлось без пострадавших.

Накануне электроподстанция вспыхнула в Великом Новгороде из-за того, что молния ударила в трансформатор. «Известия» сообщили, что ночью спасатели потушили открытый огонь.