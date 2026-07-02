Транспортная прокуратура установит причины столкновения гидроцикла и катера в Петербурге

Вечером 1 июля на Средней Невке гидроцикл столкнулся с катером «Элиус». Женщину, которая управляла гидроциклом, госпитализировали. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сейчас сотрудники надзорного ведомства проверяют, были ли соблюдены правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.

Ранее в Санкт-Петербурге судоводитель получил условный срок за аварию на Крюковом канале. Мужчина нарушил правила безопасности и совершил навал на понтон. Ущерб от его действий превысил 1,2 миллиона рублей.