Транспортная прокуратура приступила к работе в аэропорту Пулково
Северо-Западная транспортная прокуратура приступила к работе в аэропорту Пулково после экстренного приземления самолета рейсом до Кайо-Коко. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Авиакомпания выдала пассажирам ваучеры на воду и горячее питание. Багаж снят с борта воздушного судна и находится в терминале аэропорта», отметили в транспортной прокуратуре.
Прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров экстренно севшего самолета. Посадка борта произошла благополучно. В пункт назначения пассажиров отправят резервным бортом, сообщили в авиакомпании.
Экстренную посадку пришлось совершить из-за технической неисправности ради обеспечения безопасности полетов.
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