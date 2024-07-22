Трамвай задымился посреди дороги на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы на улице Кржижановского недалеко от станции метро «Профсоюзная» случилось ДТП. В трамвае произошел хлопок и пошел дым, сообщил источник 360.ru.

Трамвай, следовавший по маршруту № 26, остановился в районе здания Главного управления Минюста России по Москве на улице Кржижановского, 13 к1. Водитель заявил, что услышал хлопок, а потом увидел дым с крыши. Экстренные службы приняли вызов в 12:30. К месту происшествия отправили полицию.

На Павелецком направлении Московской железной дороги 20 июля поезд насмерть сбил человека. Тело мужчины без головы нашли на путях и вызвали полицию, которая установит обстоятельства его гибели.