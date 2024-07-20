Поезд насмерть сбил мужчину на юге Москвы

Источник 360.ru: мужчина лишился головы под колесами поезда на юге Москвы

Фото: Freepik

Поезд сбил человека на юге Москвы. Мужчина умер, лишившись головы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

ДТП произошло на Павелецком направлении Московской железной дороги в Даниловском районе Москвы. Мужчину сбил поезд. Его обнаружили на путях без признаков жизни.

«Отрезало голову. Мужчина взрослый», — уточнил источник.

На место происшествия направили наряд полиции, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Этой весной в Москве во время ссоры мужчину толкнул девушку под колеса поезда на станции «Войковская» Замоскворецкой линии метро. Она не пострадала, ее спутники задержала полиция.

Ранее в районе Подольска образовалась огромная пробка на трассе М-2 из-за аварии грузовой «Газели» с легковым автомобилем. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. На место работают сотрудники полиции.

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